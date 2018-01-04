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Настроение праздника. 10 лучших коктейлей из шампанского

Настроение праздника. 10 лучших коктейлей из шампанского (5 новостей)

«Певица поздравила поклонников с новогодними и рождественскими праздниками соблазнительным фото»

Составить новогодний плейлист к праздникам – это одно из самых важных дел в подготовке к Новому году и Рождеству.

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MIGnews MIGnews  ·  04.01.18, 17:59 Во время нынешних новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений.
MIGnews MIGnews  ·  04.01.18, 17:59 Во время нынешних новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений.
Новое Время Новое Время  ·  04.01.18, 20:15 В разгаре новогодние и рождественские каникулы. Что может подарить большее ощущение праздника и сделать веселее встречи с друзьями и родными, чем бокал шампанского?
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  04.01.18, 21:00 Певица поздравила поклонников с новогодними и рождественскими праздниками соблазнительным фото.
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Настроение праздника. 10 лучших коктейлей из шампанского

Настроение праздника. 10 лучших коктейлей из шампанского
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