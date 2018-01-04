Настроение праздника. 10 лучших коктейлей из шампанского (5 новостей) «Певица поздравила поклонников с новогодними и рождественскими праздниками соблазнительным фото»

Составить новогодний плейлист к праздникам – это одно из самых важных дел в подготовке к Новому году и Рождеству.