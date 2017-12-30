Наступного року столична влада презентує проект Генплану Києва, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.
Про це повідомляється на сайті Кличка.
«Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив Кличко.
Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.
«Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо», - сказав мер Києва.
Раніше Кличко показав, яким для нього був 2017 рік.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воевали за боевиков ДНР: освобожденный из плена доброволец сделал громкое заявление о бывших пленных
Обновлено в 21:39 Про це повідомляється на сайті Кличка.
Обновлено в 22:16 Мэр Киева Виталий Кличко пообещал представить Генплан Киева в 2018 году.