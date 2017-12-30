Наступного року столична влада презентує проект Генплану Києва, – Кличко (5 новостей) «Мэр Киева Виталий Кличко пообещал представить Генплан Киева в 2018 году»

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.

Про це повідомляється на сайті Кличка.

«Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив Кличко.

Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.

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«Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо», - сказав мер Києва.

Раніше Кличко показав, яким для нього був 2017 рік.

Обновлено в 21:39 Про це повідомляється на сайті Кличка.

Обновлено в 22:16 Мэр Киева Виталий Кличко пообещал представить Генплан Киева в 2018 году.