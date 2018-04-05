Настю Рыбку в Таиланде обвинили в изнасиловании и организации проституции - СМИ (4 новости) «Их обвинили в изнасиловании и организации проституции»

В Таиланде в полицию города Паттайя поступило заявление от пострадавших, где обвинили российскую эскорт-модель и видеоблогерку Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли), и еще восемь участников, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга, в изнасиловании и организации проституции.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таиланда.

"Основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных по "секс-тренингу", а остальные обвиняются как соучастники. Сейчас, вероятно, будет расследование по этому заявлению. Поскольку оно будет относительно остальных восьми человек, это означает, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более если по этому заявлению заведут уголовное дело ", – рассказал собеседник агентства.

Также одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовной.

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Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами назначен на 17 апреля, однако адвокат уже попросил перенести слушание на более ранний срок. По его словам, обвиняемые хотят признать вину, как это сделали их трое товарищей, получить условные сроки и небольшие штрафы.

Сейчас Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после того, как суд Паттайи освободил их под залог. Им инкриминируют нарушение иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открыто неуважения к культуре и религии страны, за что предусматривается наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.

Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, стала известной в феврале 2018 после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.