НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек

НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.
Из-за российских учений, начавшихся в среду, Латвия вынуждена была частично закрыть свое коммерческое воздушное пространство.
"Мы не хотим новой гонки вооружений, поэтому мы сосредоточены на том, как мы можем реагировать твердым, надежным, предсказуемым, но также соразмерным и оборонительным способом", - сказал Столтенберг.
"Мы не хотим новой холодной войны", - добавил генсек НАТО.
Обновлено в 12:22 НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня вблизи побережья Латвии.