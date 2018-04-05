НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек (4 новости) «НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии»

НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.

Из-за российских учений, начавшихся в среду, Латвия вынуждена была частично закрыть свое коммерческое воздушное пространство.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, поэтому мы сосредоточены на том, как мы можем реагировать твердым, надежным, предсказуемым, но также соразмерным и оборонительным способом", - сказал Столтенберг.

НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

"Мы не хотим новой холодной войны", - добавил генсек НАТО.

Обновлено в 12:22 НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня вблизи побережья Латвии.