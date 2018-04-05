  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек
Мир
Газета День Газета День · · Обновлено в 12:22
· НАТО · Россия · Море
НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек

НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек (4 новости)

«НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии»

НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.

Из-за российских учений, начавшихся в среду, Латвия вынуждена была частично закрыть свое коммерческое воздушное пространство.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, поэтому мы сосредоточены на том, как мы можем реагировать твердым, надежным, предсказуемым, но также соразмерным и оборонительным способом", - сказал Столтенберг.

НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

"Мы не хотим новой холодной войны", - добавил генсек НАТО.

Обновлено в 12:22 НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня вблизи побережья Латвии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  05.04.18, 10:17 НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня у побережья Латвии.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 10:37 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений в регионе.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.04.18, 12:22 НАТО будет внимательно следить за текущими военными учениями России в Балтийском море, которые продлятся три дня вблизи побережья Латвии.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Россия недооценила единство, решимость, а также силу реакции НАТО и союзников на ее безрассудное поведение, - Столтенберг

Россия недооценила единство, решимость, а также силу реакции НАТО и…
Крупный пожар в Тюмени охватил тысячи квадратных метров торгового центра: появились новые видео

Крупный пожар в Тюмени охватил тысячи квадратных метров торгового центра:…
Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции

Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в…
НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии – генсек

НАТО будет внимательно следить за российскими учениями вблизи Латвии –…
В России экстренно госпитализировали легендарную артистку

В России экстренно госпитализировали легендарную артистку
Трамп согласился оставить войска в Сирии на &quot;немного дольше&quot;

Трамп согласился оставить войска в Сирии на "немного дольше"
&quot;Неправильная ситуация&quot;: Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»

"Неправильная ситуация": Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»
Высланные из РФ американские дипломаты покинули посольство в Москве

Высланные из РФ американские дипломаты покинули посольство в Москве
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии

В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в…
Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для своего сверхскоростного поезда

Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для своего сверхскоростного поезда
В английском четвертьфинале Лиги Чемпионов &quot;Ливерпуль&quot; крупно выиграл первый матч у &quot;Манчестер Сити&quot;

В английском четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" крупно выиграл первый матч…
Приватбанк погасил рефинансирование НБУ

Приватбанк погасил рефинансирование НБУ
Показали флаги Украины, собранные в 40 городах

Показали флаги Украины, собранные в 40 городах
&quot;Не осталось ни одной стены&quot; - показали, во что превратился любимый поселок Януковича

"Не осталось ни одной стены" - показали, во что превратился…
Какие продукты подорожали больше всего

Какие продукты подорожали больше всего
В Каменском на проспекте Аношкина демонтировали МАФ

В Каменском на проспекте Аношкина демонтировали МАФ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.