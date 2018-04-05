НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Североатлантический альянс намерен создать новое Атлантическое командование, чтобы усилить свои позиции на крайнем Севере. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
«НАТО планирует учредить новое Атлантическое командование, которое будет отвечать и за северную Атлантику. Надеюсь, руководители наших государств-членов примут такое решение во время саммита в июле. Это позволит нам увеличить возможности по обеспечению подкрепление по всей Атлантике», - сказал Столтенберг.
Он призвал членов Альянса реагировать на усиление Россией своих позиций в северной Атлантике.
«Нам, как Альянсу, необходимо реагировать, когда мы замечаем увеличение российского присутствия в Северной Атлантике... Частью приспособления НАТО к современным условиям именно и есть то, что мы увеличиваем наши морские возможности, в том числе на крайнем Севере», - подчеркнул генсек НАТО.
По его словам, НАТО усиливается, «демонстрируя, что старается оставлять напряжение на Севере низким».
«Мы привыкли говорить, что на крайнем Севере мы имеем низкий уровень напряжения, и нам необходимо продолжать стремиться к недопущению гонки вооружений и росту уровня напряженности в регионе», - считает Столтенберг.
18 марта 2018 года генсек НАТО заявил, что Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной.