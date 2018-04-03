НАТО отказало в визах дипломатам РФ, назначенным вместо высланных

Североатлантический альянс (НАТО) не будет выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постоянное представительство. Об этом сообщил замглавы Министрества иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, передают российские СМИ. "Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе, - ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", - сказал Грушко. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении более 140 дипломатов. Первой решение выслать из страны российских дипломатов приняла Великобритания. Так Британия возложила ответственность за инцидент со Скрипалем на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. В ответ МИД РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов. В свою очередь Россия приняла решение выслать 59 дипломатов из 23 стран в качестве ответных мер. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они отзывают согласие на функционирование генеральное консульства США в Санкт-Петербурге. Добавим, что Россия также высылает 13 действующих дипломатов Украины из посольства в Москве и Ростове-на-Дону.

Обновлено в 16:27 Замглавы МИД России сообщил, что НАТО уже отказало в визах 10 сотрудникам дипведомства России.

Обновлено в 16:38 Эти дипломаты должны были приехать в Брюссель на работу в представительство НАТО вместо высланных.