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Навальный выпустил новогоднее поздравление на фоне Кремля. Призвал россиян "начать новую жизнь"

Навальный выпустил новогоднее поздравление на фоне Кремля. Призвал россиян "начать новую жизнь" (2 новости и 1 видео)

«Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, которого не допустили к участию в очередных выборах президента в марте 2018 года,…»

Хотя оппозиционера не допустили к выборам, он все равно обратился к соотечественникам.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 20:12 Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, которого не допустили к участию в очередных выборах президента в марте 2018 года, одновременно с Владимиром Путиным выпустил свое обращение к гражданам
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