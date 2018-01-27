Наводнение в Париже: уровень воды в Сене приближается к пику

В Париже уровень воды в реке Сена приближается к своему пику - ожидается, до воскресенья вода поднимется до отметки 6 метров. Об этом сообщает Associated Press. Продолжительные дожди в последние дни вызвали наводнение в Париже и других регионах. Движение речных судов в Париже остановлено, включая туристические круизы. Некоторые рестораны на Сене погрузились в воду. Дороги и парки у реки - закрыли. Работу прекратил и нижний этаж Лувра. Подземные воды также просочились в подвалы части домов в Париже. Городские власти предупредили жителей некоторых районов о том, чтобы они обезопасили свои ценные вещи. В субботу парижские власти сообщили, что наводнение будет не столь мощным, как прогнозировалось ранее. В воскресенье вода достигнет отметки 6 метров. Это уровень, который можно сравнить с наводнением в июне 2016 года (6,10 м), но он очень далек от исторического максимума 1910 года (8,62 м). В обычное время уровень воды в Сене достигает 1,5 метра. Сотни людей были эвакуированы вдоль Сены, поскольку наводнения нанесли значительный ущерб в пригородах Парижа. Смертельных случаев и травм зафиксировано не было. Как сообщалось, ранее наводнение на Шри-Ланке забрало жизни минимум 26 человек, среди погибших может быть украинец.

Обновлено в 20:09 Подземные воды начали затапливать подвалы в части домов Парижа.