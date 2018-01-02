Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР" (5 новостей) «Террористы убивают и себя, и друг друга»

Новогоднюю ночь бандформирования на Донбассе встретили активно – то гранату взорвут, то суицид совершат. В новогоднюю ночь на Донбассе погибли семь боевиков, которые в состоянии алкогольного опьянения совершали нелепые поступки. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, помимо погибших были и еще два раненых.

"Несмотря на усилия российского оккупационного командования по поддержанию воинской дисциплины в рядах боевиков, количество преступлений и происшествий в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов возросло. 31 декабря в одной из частей 1-го АК во время ссоры между офицерами и их подчиненными один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо боевиков погибли, из них – один офицер, и еще двое получили ранения", – рассказал Аброськин.

Суицид в Гаагском трибунале: Нидерланды выяснят, как яд попал в суд

Обновлено в 15:22 По его словам, помимо погибших были и еще два раненых.

Обновлено в 16:23 По данным разведки, по меньшей мере, восемь человек скончались за два дня праздников.