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Общество
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 15:04
· Дороги · Фото
Назвали самую дорогую бикини-модель в Instagram: горячие фото красотки

Назвали самую дорогую бикини-модель в Instagram: горячие фото красотки (4 новости)

«Один пост на ее странице стоит почти 2 млн грн»

Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, один пост на её странице в сети Instagram составил приблизительно 70 тысяч долларов. Также сообщается, что молодая модель принимает участие в показах компании Victoria's Secret, и имеет 11,8 миллионов подписчиков в соцети. 

При этом второе место в списке занимает Алексис Рен, имеющая 11,7 миллионов подписчиков. Известно, что она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.

В свою очередь замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.

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Звезда бурлеска, 45-летняя Дита фон Тиз, оказалась в рейтинге на восьмой строчке.

Обновлено в 15:04 Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

ФОТО К НОВОСТИ: «Назвали самую дорогую бикини-модель в Instagram: горячие фото красотки»
Фото Назвали самую дорогую бикини-модель в Instagram: горячие фото красотки
Фото Названа самая дорогая бикини-модель в мире
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Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 11:04 Один пост на ее странице стоит почти 2 млн грн
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.01.18, 12:50 Британский бельевой бренд BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в соцсети Instagram, пишет The Daily Mail. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис…
Униан Униан  ·  18.01.18, 15:04 Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.
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