  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 06:08
· Убийство · Facebook
Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской (7 новостей)

«С женщиной попрощаются под Киевом»

Похороны убитой на Киевщине юриста Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия Ноздровская.

"Похороны во вторник", – коротко написала девушка.

Она также добавила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.

Обмен: боевики
Обмен: боевики "ДНР" потребовали и получили "пленного"…

Обновлено в 02:37 Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января.

Обновлено в 06:08 Похороны пройдут в селе Демидов, люди будут собираться на 10-11 часов утра.

ФОТО К НОВОСТИ: «Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской»
Фото Убийство Ноздровской: стала известна дата похорон правозащитницы
Фото Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской
Фото Стала известна дата похорон Ирины Ноздровской
Фото Стало известно, когда похоронят юриста Ноздровскую
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 21:17 С женщиной попрощаются под Киевом
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 00:35 Похороны убитой на Киевщине юриста Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января. Об этом сообщила дочь покойной Анастасия Ноздровская, пишет сайт телеканала "24". Она также добавила, что прощание…
Апостроф Апостроф  ·  08.01.18, 01:50 Похороны убитой на Киевщине правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 02:15   Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, сообщила дочь покойной Анастасия в Facebook.   В комментариях к сообщению она уточнила, что прощание…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 02:37 Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января.
Униан Униан  ·  08.01.18, 06:08 Похороны пройдут в селе Демидов, люди будут собираться на 10-11 часов утра.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Золотой глобус

В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Золотой глобус
Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской
Дети Героев Небесной Сотни спели &quot;Колядку для Ангелов&quot;. ВИДЕО

Дети Героев Небесной Сотни спели "Колядку для Ангелов". ВИДЕО
В Киеве прошло праздничное шествие в честь Рождества

В Киеве прошло праздничное шествие в честь Рождества
Автобусные остановки в Киеве отдадут в частные руки

Автобусные остановки в Киеве отдадут в частные руки
В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет

В Сиднее зафиксовна рекордная жара за почти последние 80 лет
В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев

В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев
Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Волейбол. Юношеская сборная Украины U-18 вышла в финальный этап Евро-2018

Волейбол. Юношеская сборная Украины U-18 вышла в финальный этап Евро-2018
Названы победители премии Золотой глобус

Названы победители премии Золотой глобус
В Венесуэле после ДТП с грузовиком полностью выгорел автобус с пассажирами

В Венесуэле после ДТП с грузовиком полностью выгорел автобус с…
Ультрафиолетовый: как и где использовать этот роскошный цвет в интерьере (Фото)

Ультрафиолетовый: как и где использовать этот роскошный цвет в интерьере…
В штабе АТО заявили, что боевики на Донбассе выпустили полтора десятка мин на Рождество

В штабе АТО заявили, что боевики на Донбассе выпустили полтора…
&quot;Золотой глобус 2018&quot;: названы лучшие фильмы и актеры

"Золотой глобус 2018": названы лучшие фильмы и актеры
Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Свитолина стала четвертой ракеткой мира
В результате стрельбы вблизи мексиканского Акапулько погибли 11 человек

В результате стрельбы вблизи мексиканского Акапулько погибли 11 человек
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.