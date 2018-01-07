Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

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Похороны убитой на Киевщине юриста Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия Ноздровская.

"Похороны во вторник", – коротко написала девушка.

Она также добавила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.

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Обновлено в 02:37 Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января.

Обновлено в 06:08 Похороны пройдут в селе Демидов, люди будут собираться на 10-11 часов утра.