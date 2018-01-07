Названа дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

Похороны убитой на Киевщине юриста Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия Ноздровская.
"Похороны во вторник", – коротко написала девушка.
Она также добавила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.
Обновлено в 02:37 Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января.
Обновлено в 06:08 Похороны пройдут в селе Демидов, люди будут собираться на 10-11 часов утра.