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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:17
· США · Фильм · Граница
Названы победители премии Гильдии киноактеров США

Названы победители премии Гильдии киноактеров США (6 новостей)

«Как сообщалось ранее, Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен»

В США был определен лучший фильм по версии Гильдии киноактеров. Лидером стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Об этом сообщается на сайте премии.

В то же время актриса Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая в фильме главную роль, победила в категории «Лучшая женская роль первого плана».

Победителем в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также стал актер, сыгравший в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - Сэм Рокуэлл.

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При этом «Актером года» назвали Гари Олдмана, сыгравшего Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Обновлено в 12:15 Фильмом с лучшим актерским составом признали драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Исполнительницу главной роли Фрэнсис МакДорманд назвали лучшей актрисой. За лучшую мужскую роль второго плана наградили актера из "Трех билбордов" Сэма Рокуэлла. Фильм получил наибольшее количество наград, включая…

Обновлено в 12:17 Лучшим фильмом признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

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Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 09:50 Как сообщалось ранее, Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен.
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.01.18, 12:15 В Лос-Анджелесе состоялась 24-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США. Фильмом с лучшим актерским составом признали драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Исполнительницу главной…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.01.18, 12:17 Лучшим фильмом признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
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