Названы психические расстройства, которыми чаще болеют украинцы (13 новостей) «Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе»

Чаще всего психическими расстройствами страдают от употребления алкоголя и наркотиков. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что, в частности, за 2016 год зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотиков. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотический синдром и т. д. Данных за 2017 год пока что нет.

Как сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения, после наркотических и алкогольных расстройств далее по количеству идут расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. Таких больных было зарегистрировано 268 646. К этим болезням относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и т. д.

Обновлено в 22:14 В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ.

Женщинам на Шри-Ланке впервые за 63 года разрешили покупать алкоголь

Обновлено в 22:44 На втором месте – расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким болезням, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.