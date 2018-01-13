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Названы психические расстройства, которыми чаще болеют украинцы

Названы психические расстройства, которыми чаще болеют украинцы (13 новостей)

«Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе»

Чаще всего психическими расстройствами страдают от употребления алкоголя и наркотиков. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что, в частности, за 2016 год зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотиков. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотический синдром и т. д. Данных за 2017 год пока что нет.

Как сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения, после наркотических и алкогольных расстройств далее по количеству идут расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. Таких больных было зарегистрировано 268 646. К этим болезням относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и т. д.

Обновлено в 22:14 В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ.

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Обновлено в 22:44 На втором месте – расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким болезням, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  13.01.18, 16:35 В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеют вследствие употребления психоактивных веществ.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 19:38 Самой распространенной причиной расстройств психики в Украине является употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответе Громадскому. Как отмечается, за 2016 год…
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Хвиля Хвиля  ·  13.01.18, 20:37 Самой распространенной причиной расстройств психики в Украине является употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответе Громадскому. Как отмечается, за 2016 год…
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 22:05 Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.18, 22:14 В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ.
Фокус Фокус  ·  13.01.18, 22:44 В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Громадского.…
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