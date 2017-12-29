Названы самые недооцененные фильмы года

Список, в который вошли 13 картин, опубликован на сайте журнала, передает Depo.ua . Так, на первом месте оказался фильм Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом. На восьмом месте представлен призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в минуту" Робена Кампийо. Кроме того, в список попали "Затерянный город Z" с Чарли Ханнемом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, "Сильнее" с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани. Среди других лент – "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "История призрака", "Персональный покупатель", "Добрый час", "Их звездный час" и "На грани".

Обновлено в 12:42 Список, в который вошли 13 картин, опубликован на сайте журнала, передает Depo.ua . Так, на первом месте оказался фильм Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом. На восьмом месте представлен призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в…

Обновлено в 14:20 Издание сообщает, что фильм получил положительные оценки на Каннском фестивале, однако кассовые сборы его оказались небольшими.