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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:20
· Фильм · Журнал · Первое место
Названы самые недооцененные фильмы года

Названы самые недооцененные фильмы года (5 новостей и 1 видео)

«Первое место в списке фильмов заняло Убийство священного оленя»

Список, в который вошли 13 картин, опубликован на сайте журнала, передает Depo.ua . Так, на первом месте оказался фильм Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом. На восьмом месте представлен призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в минуту" Робена Кампийо. Кроме того, в список попали "Затерянный город Z" с Чарли Ханнемом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, "Сильнее" с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани. Среди других лент – "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "История призрака", "Персональный покупатель", "Добрый час", "Их звездный час" и "На грани".

Обновлено в 12:42 Список, в который вошли 13 картин, опубликован на сайте журнала, передает Depo.ua . Так, на первом месте оказался фильм Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом. На восьмом месте представлен призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в…

Обновлено в 14:20 Издание сообщает, что фильм получил положительные оценки на Каннском фестивале, однако кассовые сборы его оказались небольшими.

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Хвиля Хвиля  ·  29.12.17, 10:55 Портал Variety составил список из 13 наиболее недооцененных кинолент, вышедших в 2017 году. При составлении рейтинга оценивались, в частности, кассовые сборы фильмов, сообщает Лента.ру. Лидером стала…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 12:07 Первое место в списке фильмов заняло "Убийство священного оленя".
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 12:11 Как сообщалось ранее, кинопортал IMDb составил рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года.
Голос.UA Голос.UA  ·  29.12.17, 14:20 Авторитетное издание Variety определило наиболее недооцененные фильмы уходящего 2018 года. На первом месте рейтинга оказалась лента «Убийство священного оленя» режиссера Йоргоса Лантимоса, главные роли…
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