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НБА. «Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за прошлое Рождество (видео)

НБА. «Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за прошлое Рождество (видео) (3 новости)

«Игра завершилась со счетом 99:92»

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 25 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «НБА. «Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за прошлое Рождество (видео)»
Фото НБА. «Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за прошлое Рождество (видео)
Фото НБА: "Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и другие матчи 25 декабря
Фото "Голден Стейт" обыграл "Кливленд" в матче финалистов прошлого сезона НБА
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.12.17, 08:09 «Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей, обыграв «Хьюстон»
Униан Униан  ·  26.12.17, 10:45 Игра завершилась со счетом 99:92.
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НБА. «Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за прошлое Рождество (видео)

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