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НБА: грустный праздник Леброна Джеймса

НБА: грустный праздник Леброна Джеймса (4 новости)

«"Нью-Йорк" на выезде одолел "Новый Орлеан"»

«Нью-Орлеан» уступил «Нью-Йорку», «Денвер» проиграл «Филадельфии»

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Terrikon Terrikon  ·  31.12.17, 10:47 В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" в день 33-летия своего лидера в гостях уступил "Юте".
Униан Униан  ·  31.12.17, 11:52 "Нью-Йорк" на выезде одолел "Новый Орлеан".
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 13:48 Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 30 декабря.
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