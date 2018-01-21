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НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны (7 новостей) «Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США»

В воскресенье, 21 января, Национальный банк Украины заявил, что рассматривает возможность изменить подход к расчету официального курса гривны к доллару США.

Обновлено в 15:45 Курс гривны к доллару может рассчитываться на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках.

Обновлено в 16:44 В Нацбанке Украине рассматривают возможность усовершенствовать механизм расчета официального курса гривны к доллару США. Регулятор считает необходимым перейти на расчет на основании информации торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters...