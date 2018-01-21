  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны
Экономика и финансы
MIGnews MIGnews · · Обновлено в 16:44
· Курс гривны · Банк · НБУ · Курс валют · Январь · Национальный банк
НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны

НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны (7 новостей)

«Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США»

В воскресенье, 21 января, Национальный банк Украины заявил, что рассматривает возможность изменить подход к расчету официального курса гривны к доллару США.

Обновлено в 15:45 Курс гривны к доллару может рассчитываться на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках.

Обновлено в 16:44 В Нацбанке Украине рассматривают возможность усовершенствовать механизм расчета официального курса гривны к доллару США. Регулятор считает необходимым перейти на расчет на основании информации торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 11:51 Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 13:12 Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.01.18, 14:25 Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривны к доллару США.
АТН АТН  ·  21.01.18, 14:26 Национальный банк планирует изменить методологию расчета официального курса гривны. Об этом говорится на сайте НБУ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  21.01.18, 15:45 Курс гривны к доллару может рассчитываться на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  21.01.18, 16:44 В Нацбанке Украине рассматривают возможность усовершенствовать механизм расчета официального курса гривны к доллару США. Регулятор считает необходимым перейти на расчет на основании информации торгово-информационных…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В России создают банк для финансирования оборонной промышленности в обход санкций, - Financial Times

В России создают банк для финансирования оборонной промышленности в обход…
НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны

НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны
Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ

Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ
Вступил в силу закон о замене термина &amp;quot;инвалид&amp;quot; на &amp;quot;лицо с инвалидностью&amp;quot;

Вступил в силу закон о замене термина "инвалид" на "лицо…
Рев сообщил об увеличении пенсий военнослужащих на 77%

Рев сообщил об увеличении пенсий военнослужащих на 77%
Данилюк о &amp;quot;деньгах Януковича&amp;quot;: Моя задача эффективно их использовать

Данилюк о "деньгах Януковича": Моя задача эффективно их использовать
Новая программа сотрудничества Украины с МВФ пока не обсуждается, – Данилюк

Новая программа сотрудничества Украины с МВФ пока не обсуждается, –…
В НБУ заговорили о возможности досрочного прекращения программы МВФ

В НБУ заговорили о возможности досрочного прекращения программы МВФ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Моуриньо: «В первой половине сезона «Манчестер» очень хорошо играет в обороне»

Моуриньо: «В первой половине сезона «Манчестер» очень хорошо играет в…
Настя Каменских очаровала своей естественной красотой

Настя Каменских очаровала своей естественной красотой
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Антхольце

Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Антхольце
В результате нападения на отель в Кабуле погибли 43 человека, - источник

В результате нападения на отель в Кабуле погибли 43 человека,…
Журавлев против Суркиса: весь пар ушел в гудок

Журавлев против Суркиса: весь пар ушел в гудок
Продавец в магазине меха пригрозила активистам Путиным

Продавец в магазине меха пригрозила активистам Путиным
Песков заявил, что Путин поддерживает контакты с Порошенко

Песков заявил, что Путин поддерживает контакты с Порошенко
На Львівщині рятувальники витягнули з каналу зубра, який провалився під лід

На Львівщині рятувальники витягнули з каналу зубра, який провалився під…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.