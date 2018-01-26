НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты

Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Обновлено в 23:18 Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Обновлено в 02:44 Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке Об этом стало известно из постановления НБУ №7 от 25 января, в котором были утверждены соответствующие изменения. Определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору. Кроме того, уточнены сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. ... Источник: Политека.