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Экономика и финансы
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 02:44
· Банк · Продажа · Нацбанк
НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты

НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты (5 новостей)

«Бизнес получит широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты»

Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Обновлено в 23:18 Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Обновлено в 02:44 Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке Об этом стало известно из постановления НБУ №7 от 25 января, в котором были утверждены соответствующие изменения. Определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору. Кроме того, уточнены сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты»
Фото НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты
Фото НБУ изменил условия для бизнеса во время продажи иностранной валюты
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 18:44 Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке, сообщается на веб-сайте центробанка.
ТСН ТСН  ·  26.01.18, 22:11 Бизнес получит широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.01.18, 22:56 Национальный банк усовершенствовал условия продажи валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 02:44 Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке Об этом стало известно из постановления НБУ №7 от 25 января, в котором были утверждены…
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