Не хватает для счастья: Холодницкий припомнил Ляшко дом в Козине и выигрыш в лотерею (14 новостей и 1 видео) «Холодницкий заявил, что он готов комментировать каждое свое слово»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в ответ на вопрос главы фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что ему для счастья не хватает дома в Козине и выигрыша в лотерею. Он сказал об этом во время заседания Верховной Рады 4 апреля, передает 112 Украина.

«Вы не услышали вопрос, поэтому я еще раз Вам повторяю: чего Вам не хватает для полного счастья? Звание генерала Вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста не понятно за что из рук Президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, даете персональные консультации в своем кабинете. Чего Вам не хватает для полного счастья? И рыбок Вам не жалко, которые всю эту ерунду Вашу слушали?» - спросил Ляшко.

В ответ Холодницкий сказал: «Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом».

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Обновлено в 14:14 Назар Холодницкий ответил на вопрос Олега Ляшко в Верховной Раде Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир 112 Украина: https://goo.gl/prtGrU Все новости Украины сегодня на 112 Украина Политика Украины, новости Украины все на 112 Украина

Обновлено в 14:28 В среду, 4 апреля, во время выступления в Верховной Раде главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого между ним и главой Радикальной партии Олегом Ляшко произошла словестная перепалка.