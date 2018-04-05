&quot;Не ожидали такого результата&quot;: Клопп - о разгроме &quot;Ман Сити&quot;

Популярные теги за сегодня

В Одесі провалився тротуар, який недавно ремонтували

Дешевые няни: украинцы забирают в США родителей, чтобы не сидеть в декрете

5 апреля: все праздники на сегодня

Гороскоп на 5 апреля 2018: как провести этот день

"Научные" мифы о космосе, в которые верят почти все

Топ СМИ за сегодня

Луценко: Методы работы Холодницкого не выдерживают критики с точки зрения закона и кодекса этики

Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

Узнай сколько продлится бабье лето в Украине

Узнай сколько продлится бабье лето в Украине

В ресторане Киева задержали чиновника на взятке в $38 тысяч

Погода на 6 апреля: температура поднимется до +19 градусов

Омелян ждет в ближайшее время увольнения председателя "Укртрансбезопасности"

Суд в оккупированном Крыму не удовлетворил жалобу на продление ареста…

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист

Билеты на матчи ЧМ-2018 в России купили более 4 тысяч…

"Не ожидали такого результата": Клопп - о разгроме "Ман Сити"

УЕФА открыл дело по поводу флага "ДНР" на матче Рома…

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от неожиданно крупной победы над Ман Сити (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

УЕФА презентовал команду недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которая была сформирована по схеме 3-4-3

"Не ожидали такого результата": Клопп - о разгроме "Ман Сити" (4 новости) «Немецкий специалист - единственный, кто имеет положительный баланс»

Сегодня в 21:35

Обработано новостей за сегодня: 2017 Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com