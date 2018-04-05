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&quot;Не ожидали такого результата&quot;: Клопп - о разгроме &quot;Ман Сити&quot;

"Не ожидали такого результата": Клопп - о разгроме "Ман Сити" (4 новости)

«Немецкий специалист - единственный, кто имеет положительный баланс»

УЕФА презентовал команду недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которая была сформирована по схеме 3-4-3

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Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 17:28 Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от неожиданно крупной победы над Ман Сити (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 18:33 Немецкий специалист - единственный, кто имеет положительный баланс.
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