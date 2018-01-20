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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 16:20
· Полиция · Стрельба · Правоохранители · Результат
Не совсем нормальный: бывший одноклассник рассказал о детстве стрелка из Одессы

Не совсем нормальный: бывший одноклассник рассказал о детстве стрелка из Одессы (8 новостей)

«Справжня збройна майстерня у підвалі житлового будинку. Одеський стрілок облаштував міні-цех, де займався виготовленням зброї»

После стрельбы в Одессе, в результате которого погиб полицейский, и еще двое полицейских были ранены, полиция приступила к изучению всех обстоятельств и действий подразделений при резонансном событии.

Об этом заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Обновлено в 15:54 "15:00 поступило сообщение в ДЧ Приморского ОП, на адресе находится лицо объявленое ​​в розыск15:06 участковый получил приказ проверить информацию15:09 полицейский автомобиль, водитель, и оперативник готовы выехать на место (в автомобиле подтвержденно находятся элементы личной безопасности, жилеты и каски)15:10 выезд на…

Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт
Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт

Обновлено в 16:20 Он был убит в упор выстрелом в сердце, погиб на месте.

ФОТО К НОВОСТИ: «Не совсем нормальный: бывший одноклассник рассказал о детстве стрелка из Одессы»
Фото У стрелка из Одессы нашли замаскированную оружейную мастерскую
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 11:50 Валентин Дорошенко, убивший 19 января в перестрелке в Одессе полицейского и своего товарища, в детстве пережил смерть матери, после чего всю жизнь демонстрировал странное поведение.
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 12:51 Нацполиция Одесской области обнаружила у одесского стрелка Валентина Дорошенко оружейную мастерскую, которая была замаскирована под погреб.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 14:42 Справжня збройна майстерня у підвалі житлового будинку. Одеський стрілок облаштував міні-цех, де займався виготовленням зброї.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.01.18, 15:28 Без мужа и отца остались молодая жена и двухлетняя девочка: от множества ранений в больнице скончался 27-летний лейтенант полиции Сергей Пригарин.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.01.18, 15:54 Правоохранители установили хронологию событий резонансной стрельбы в Одессе по ул. Новосельского. Об этом в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк. "15:00 поступило…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.01.18, 16:20 Информацию о товарище стрелка 57-летнего Валентина Дорошенко опубликовал в Facebook советник председателя Одесской областной полиции Руслан Форостяк. Погибшего звали Константин Пиковский, по прозвищу…
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