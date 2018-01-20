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Не совсем нормальный: бывший одноклассник рассказал о детстве стрелка из Одессы (8 новостей) «Справжня збройна майстерня у підвалі житлового будинку. Одеський стрілок облаштував міні-цех, де займався виготовленням зброї»

После стрельбы в Одессе, в результате которого погиб полицейский, и еще двое полицейских были ранены, полиция приступила к изучению всех обстоятельств и действий подразделений при резонансном событии.

Об этом заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Обновлено в 15:54 "15:00 поступило сообщение в ДЧ Приморского ОП, на адресе находится лицо объявленое ​​в розыск15:06 участковый получил приказ проверить информацию15:09 полицейский автомобиль, водитель, и оперативник готовы выехать на место (в автомобиле подтвержденно находятся элементы личной безопасности, жилеты и каски)15:10 выезд на…

Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт

Обновлено в 16:20 Он был убит в упор выстрелом в сердце, погиб на месте.