Не видать Украине "Матильду" официально

В Украине запретили прокат скандального фильма "Матильда" из-за того, что один из участников производства кино находится в "черном списке".

Об этом сообщил член экспертного совета при Госкино, издатель Дмитрий Капранов в эфире "Радио Свобода".

По словам Капранова, в фильме "Матильда" принял участие музыкант, которому запрещен въезд в Украину. Но имени он не обнародовал.

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"Вот сейчас мы не позволили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: "Как так, только музыкант, а вы запрещаете?". А в ответ я могу сказать: "Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, продукция, которая считается ядовитой", – пояснил Капранов.

Член экспертного совета при Госкино отметил, что имеется в виду список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.