  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Не видать Украине "Матильду" официально
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Фильм
Не видать Украине "Матильду" официально

Не видать Украине "Матильду" официально (4 новости)

«Книгоиздатель объяснил причину такого решения»

В Украине запретили прокат скандального фильма "Матильда" из-за того, что один из участников производства кино находится в "черном списке".

Об этом сообщил член экспертного совета при Госкино, издатель Дмитрий Капранов в эфире "Радио Свобода".

По словам Капранова, в фильме "Матильда" принял участие музыкант, которому запрещен въезд в Украину. Но имени он не обнародовал.

В России снимают фильм о футболисте сборной Украины
В России снимают фильм о футболисте сборной Украины

"Вот сейчас мы не позволили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: "Как так, только музыкант, а вы запрещаете?". А в ответ я могу сказать: "Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, продукция, которая считается ядовитой", – пояснил Капранов.

Член экспертного совета при Госкино отметил, что имеется в виду список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 19:42 Книгоиздатель объяснил причину такого решения.
Факты Факты  ·  17.01.18, 22:31 Причина — участие в производстве ленты музыканта из «черного списка»
Фокус Фокус  ·  17.01.18, 22:59 В Украине запретили к показу российский фильм "Матильда". Об этом сообщает ТСН.  Как сообщил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов, причиной стало участие в создании…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Не видать Украине &quot;Матильду&quot; официально

Не видать Украине "Матильду" официально
В &quot;Vodafone&quot; надеются, что связь на оккупированной части Донбасса может быть восстановлена уже завтра

В "Vodafone" надеются, что связь на оккупированной части Донбасса может…
Кража платежного терминала: суд изберет меру пресечения харьковчанину

Кража платежного терминала: суд изберет меру пресечения харьковчанину
В Киевской области перед большим снегом спасатели устанавливают пункты обогрева для водителей большегрузов

В Киевской области перед большим снегом спасатели устанавливают пункты обогрева…
Убийство правозащитницы Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат

Убийство правозащитницы Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат
В Киеве уже почти 100 заболевших корью

В Киеве уже почти 100 заболевших корью
В &amp;quot;Укрзализныци&amp;quot; появилась новая функция заказа билетов с пересадками

В "Укрзализныци" появилась новая функция заказа билетов с пересадками
В Украине прошли успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М &quot;Печора&quot;

В Украине прошли успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М "Печора"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тупика нет: в США озвучили два самых главных шага по Донбассу

Тупика нет: в США озвучили два самых главных шага по…
В Киеве задержан устроивший стрельбу на Печерске мужчина

В Киеве задержан устроивший стрельбу на Печерске мужчина
Бензин дорожает: эксперты дали неутешительный прогноз

Бензин дорожает: эксперты дали неутешительный прогноз
Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе с КНДР

Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе с КНДР
Агент НАБУ Шевченко: Ярослав Дубневич пытался дать взятку в размере 10 млн грн

Агент НАБУ Шевченко: Ярослав Дубневич пытался дать взятку в размере…
Украина может возобновить закупку газа из РФ после погашения долга перед &quot;Газпромом&quot; – СМИ

Украина может возобновить закупку газа из РФ после погашения долга…
По скандальной книге о Трампе снимут фильм − СМИ

По скандальной книге о Трампе снимут фильм − СМИ
В Нигерии два смертника подорвали себя на рынке, есть погибшие и десятки раненых

В Нигерии два смертника подорвали себя на рынке, есть погибшие…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.