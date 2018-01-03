Не выбрасывать: Что делать с елкой после новогодних праздников?

Администрация одесского зоопарка просит одесситов не избавляться от новогодних елок, а отдавать в зоопарк. Об этом сообщает "Первый городской". Полученные деревья переработают в опилки, которые используются в качестве утеплителя вольеров. Некоторые сорта пускают на корм. — Быки, косули, олени едят иголки. Но большую часть мы дробим и делаем присыпку для вольеров копытных и хищников — волков, тигров. Получается сухо и тепло, - утверждает директор зоопарка Игорь Беляков. Однако, к сожалению, работников зоопарка недостаточно для сбора елок, поэтому одесситов, которые хотят помочь животным, просят приносить хвойные деревья самостоятельно. СМОТРИ ЕЩЕ Новый проект с Мавританским входом: в Одессе планируют реконструировать городской зоопарк В роли собаки: директор одесского зоопарка снова удивил странным новогодним клипом Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры