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Не выбрасывать: Что делать с елкой после новогодних праздников?

Не выбрасывать: Что делать с елкой после новогодних праздников? (4 новости)

«9 человек получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в Кривом Роге в новогодние праздники»

Администрация одесского зоопарка просит одесситов не избавляться от новогодних елок, а отдавать в зоопарк. Об этом сообщает "Первый городской". Полученные деревья переработают в опилки, которые используются в качестве утеплителя вольеров. Некоторые сорта пускают на корм. — Быки, косули, олени едят иголки. Но большую часть мы дробим и делаем присыпку для вольеров копытных и хищников — волков, тигров. Получается сухо и тепло, - утверждает директор зоопарка Игорь Беляков. Однако, к сожалению, работников зоопарка недостаточно для сбора елок, поэтому одесситов, которые хотят помочь животным, просят приносить хвойные деревья самостоятельно. СМОТРИ ЕЩЕ Новый проект с Мавританским входом: в Одессе планируют реконструировать городской зоопарк В роли собаки: директор одесского зоопарка снова удивил странным новогодним клипом Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 11:20 Жителей Киева призывают не выбрасывать новогодние елки после праздников, а приносить их в специально открытые пункты приема "Киевзеленстроя"
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 13:30 Уже довольно популярный вариант для желающих сохранить хвойное дерево. Практически в любом садовом центре можно при
Кривбасс On-Line Кривбасс On-Line  ·  03.01.18, 15:17 9 человек получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в Кривом Роге в новогодние праздники.
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