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· Вооружённые силы Украины · Министерство обороны
Небоевые потери в АТО: в МИнобороны назвали чудовищную цифру

Небоевые потери в АТО: в МИнобороны назвали чудовищную цифру (11 новостей)

«Количество бойцов на Донбассе в ведомстве не прокомментировали»

Травмы во время небоевой обстановки в зоне АТО в 2017 году получили 178 военных. Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших военнослужащих.

Об этом в среду, 10 января, пишет 112 Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отмечал, что основные причины небоевых потерь военнослужащих – болезни, нарушения мер безопасности и употребление алкоголя.

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины совершенно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает – от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", – сказал Полторак.

Обновлено в 21:17 Травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов

Обновлено в 21:24 В 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих, в то же время травмы получили 178 военных.

ФОТО К НОВОСТИ: «Небоевые потери в АТО: в МИнобороны назвали чудовищную цифру»
Фото Небоевые потери ВСУ в зоне АТО в 2017 году составили 98 погибших
Фото Небоевые потери в зоне АТО: Минобороны озвучило цифры
Фото В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017-м
Фото Небоевые потери в АТО: в МИнобороны назвали чудовищную цифру
Фото В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе
Фото В Минобороны отчитались о небоевых потерях ВСУ за 2017 год
Фото В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 18:35 В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 19:13 Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за 2017 год составили 98 человек погибшими и 178 травмированными, сообщается на сайте телеканала "112.Украина"…
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ForUm ForUm  ·  10.01.18, 20:27 В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом 112 Украина сообщили в Министерстве…
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 20:45 Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших военнослужащих. Об этом в среду, 10 января, пишет 112 Украина со ссылкой…
Факты Факты  ·  10.01.18, 21:17 Травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 21:24 В 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих, в то же время травмы получили 178 военных.
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