Небоевые потери в АТО: в МИнобороны назвали чудовищную цифру (11 новостей) «Количество бойцов на Донбассе в ведомстве не прокомментировали»

Травмы во время небоевой обстановки в зоне АТО в 2017 году получили 178 военных. Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших военнослужащих.

Об этом в среду, 10 января, пишет 112 Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отмечал, что основные причины небоевых потерь военнослужащих – болезни, нарушения мер безопасности и употребление алкоголя.

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины совершенно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает – от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", – сказал Полторак.

Обновлено в 21:17 Травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов

Обновлено в 21:24 В 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих, в то же время травмы получили 178 военных.