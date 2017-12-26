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Происшествия
УНН УНН · · Обновлено в 12:40
· Синагога
Неизвестные вандалы обрисовали музей Холокоста и бывшую синагогу антисемитскими надписями 

Неизвестные вандалы обрисовали музей Холокоста и бывшую синагогу антисемитскими надписями  (14 новостей)

«Пострадали Музей Холокоста, Бродская синагога, культурный центр»

Неизвестные злоумышленники исписали антисемитскими лозунгами Бродскую синагогу на Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр “Бейт Гранд” на Тираспольской.

На зданий, в частности, появились такие надписи, как "Геть жидів, Україна для українців", "Тьотя Соня не спасе тут господар українець", "Перший тост за холокост".

Как сообщал УНН, в середине декабря вандалы нарисовали свастику на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле в Киеве.

Обновлено в 12:40 На фасаде областного архива, на месте которого в прошлом была синагога и который планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!".

ФОТО К НОВОСТИ: «Неизвестные вандалы обрисовали музей Холокоста и бывшую синагогу антисемитскими надписями »
Фото В Одессе вандалы обрисовали здание музея Холокоста антисемитскими надписями
Фото Музей Холокоста разрисовали антисемитскими надписями в Одессе
Фото В центре Одессы осквернили антисемитскими надписями три здания еврейской общины
Фото В Одессе музей Холокоста и бывшую синагогу изрисовали антисемитскими надписями
Фото Центр Одессы изувечили антисемитскими надписями (фото)
Фото От синагог до музеев: в Одессе атака, уничтожают историческое наследие
Фото От синагог до музеев: в Одессе атака, уничтожают историческое наследие
Фото В Одессе неизвестные осквернили антисемитскими надписями три здания еврейской общины
Фото В центре Одессы вандалы осквернили бывшую синагогу и музей Холокоста (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 06:08 От действий вандалов пострадало также здание областного архива.
Первый городской Первый городской  ·  26.12.17, 09:06 На ряде зданий в центре Одессе появились провокационные оскорбительные надписи.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 09:17 На ряде зданий в центре Одессы неизвестные вандалы оставили антисемитские надписи
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.12.17, 10:20 В Одессе несколько зданий, которые связаны с еврейской тематикой, разрисовали антисемитскими надписями. Об этом информирует местное издание «Таймер».На здании областного архива Одессы, которое ранее было…
Факты Факты  ·  26.12.17, 10:38 Пострадали Музей Холокоста, Бродская синагога, культурный центр
Униан Униан  ·  26.12.17, 11:05 На указанных трех зданиях также нарисован знак, который использует ряд националистических организаций, похожий на свастику.
Гордон Гордон  ·  26.12.17, 11:06 На входе в музей Холокоста в Одессе написали "Первый тост – за Холокост!".В Одессе музей Холокоста и здание областного архива, которое раньше было синагогой, изрисовали антисемитскими надписями,…
Главком Главком  ·  26.12.17, 11:09 В центре Одессы неизвестные обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий. Злоумышленники исписали антисемитскими лозунгами Бродскую синагогу на Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой…
Politeka Politeka  ·  26.12.17, 12:05 Неизвестные портят исторические памятки, а полиция молчит В Одессе неизвестные сделали антисемитские надписи на целом ряде зданий, которые хоть как-то касаются еврейской тематики, сообщает Знай.юа. Вандалы…
Politeka Politeka  ·  26.12.17, 12:05 Неизвестные портят исторические памятки, а полиция молчит В Одессе неизвестные сделали антисемитские надписи на целом ряде зданий, которые хоть как-то касаются еврейской тематики, сообщает Знай.юа. Вандалы…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.17, 12:40 В центре Одессы вандалы осквернили антисемитскими надписями несколько зданий. Об этом сообщает местное издание "Таймер".В частности, надписи оскорбительного содержания появились на зданиях, связанных…
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