Неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом на Хмельнитчине - правоохраниетель в реанимации (7 новостей) «По факту нападения на полицейского с ножом открыли уголовное производство»

В Хмельницкой области вечером во вторник, 9 января, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на участкового инспектора полиции.

Обновлено в 21:03 Как сообщили в полиции, 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них, который жил на участке обслуживания полицейского, попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант…

Обновлено в 21:53 Правоохранители выяснили, что 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант согласился и отошел с ним в сторону. Мужчина внезапно ударил полицейского ножом. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть.