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Неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом на Хмельнитчине - правоохраниетель в реанимации

Неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом на Хмельнитчине - правоохраниетель в реанимации (7 новостей)

«По факту нападения на полицейского с ножом открыли уголовное производство»

В Хмельницкой области вечером во вторник, 9 января, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на участкового инспектора полиции.

Обновлено в 21:03 Как сообщили в полиции, 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них, который жил на участке обслуживания полицейского, попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант…

Обновлено в 21:53 Правоохранители выяснили, что 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант согласился и отошел с ним в сторону. Мужчина внезапно ударил полицейского ножом. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть.

ФОТО К НОВОСТИ: «Неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом на Хмельнитчине - правоохраниетель в реанимации»
Фото Житель Хмельницкой области с ножом напал на своего участкового
Фото В Хмельницкой области неизвестные напали с ножом на полицейского
Фото В Хмельницкой области напали с ножом на полицейского
Фото В Хмельницкой области напали с ножом на полицейского
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 18:58 В Хмельницкой области мужчина напал с ножом на участкового. Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 18:58 В Хмельницкой области мужчина напал с ножом на участкового. Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 20:20 По факту нападения на полицейского с ножом открыли уголовное производство.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.18, 20:58 В Хмельницкой области 22-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на участкового. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. "Полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.01.18, 21:03 Во вторник вечером, 9 января, мужчина с ножом напал на участкового инспектора полиции. После нападения полицейский находится в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщили в полиции, 25-летний участковый…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.18, 21:53 В Хмельницкой области 22-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на участкового. Об этом в среду, 10 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции. "Полиция задержала 22-летнего местного…
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