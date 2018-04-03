Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию (12 новостей) «Генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн обратился в суд с просьбой удовлетворить запрос Испании о выдаче Карлеса Пучдемона»

С соответствующим обращением в суд обратился генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Depo.ua со ссылкой на Spiegel . Отмечается, что после правовой оценки европейского ордера на арест, выданного судом в Мадриде, прокуратура поддержала экстрадицию Пучдемона. Окончательное решение о судьбе беглеца примет суд.

Обновлено в 13:59 Об этом во вторник сообщил swissinfo.ch.

Обновлено в 14:09 В Испании Пучдемона обвиняют в организации мятежа, включавшего в себя проведение антиконституционного референдума об отделении Каталонии от Испании.