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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:09
· Суд · Арест · Прокурор · Ордер на арест · Генеральный прокурор · Испания
Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию

Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию (12 новостей)

«Генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн обратился в суд с просьбой удовлетворить запрос Испании о выдаче Карлеса Пучдемона»

С соответствующим обращением в суд обратился генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Depo.ua со ссылкой на Spiegel . Отмечается, что после правовой оценки европейского ордера на арест, выданного судом в Мадриде, прокуратура поддержала экстрадицию Пучдемона. Окончательное решение о судьбе беглеца примет суд.

Обновлено в 13:59 Об этом во вторник сообщил swissinfo.ch.

Обновлено в 14:09 В Испании Пучдемона обвиняют в организации мятежа, включавшего в себя проведение антиконституционного референдума об отделении Каталонии от Испании.

ФОТО К НОВОСТИ: «Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию»
Фото Немецкая прокуратура хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию
Фото Германия готовит экстрадицию Пучдемона в Испанию
Фото Немецкая прокуратура подала прошение об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Фото Немецкая прокуратура поддержала экстрадицию Пучдемона в Испанию
Фото Немецкая прокуратура требует экстрадиции Пучдемона в Испанию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 11:41 Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник попросила суд поддержать запрос Испании об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 12:42 Генеральный прокурор немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник, 2 апреля, подал в региональный суд ходатайство об экстрадиции в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Об этом…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 13:07 Генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн обратился в суд с просьбой удовлетворить запрос Испании о выдаче Карлеса Пучдемона.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 13:17 Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник попросила суд поддержать запрос Испании об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 13:19 Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подала прошение в Высший земельный суд Германии об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает во вторник радиостанция…
УНН УНН  ·  03.04.18, 13:21 Генпрокуратура Германии подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание ntv.После изучения испанского ордера…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 13:24 Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник, 3 апреля, попросила суд поддержать запрос Испании об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 13:24 В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника…
Facenews Facenews  ·  03.04.18, 13:47 Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник попросила суд поддержать запрос Испании об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.Прокуратура Шлезвиг-Гольштейна…
Фокус Фокус  ·  03.04.18, 13:59 Генпрокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом во вторник сообщил swissinfo.ch. "Запрос…
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 14:09 В немецкой прокуратуре заявили, что запрос Испании об экстрадиции бывшего президента женералитата (регионального правительства) испанской Каталонии Карлеса Пучдемона является оправданным, так как есть…
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