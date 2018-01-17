Сегодня в 12:15

Непогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця" (5 новостей) «Снегопад, который начался 16 января на территории Украины, не повлиял на движение поездов»

Снегопады, которые наблюдались 16 января, не повлияли на движение поездов, задержек поездов из-за непогоды в прошедшие сутки не было.

Как сообщает «Укрзализныця», движение пассажирских и грузовых поездов находится под полным контролем.

«Вчера днем ​​и ночью железнодорожники убирали от снега вокзалы, станции и пути. Так, на мероприятиях по борьбе со снегом больше всего железнодорожников –; 1048 –; и одна снегоочистительная путевая машина были задействованы на Одесской железной дороге», –; говорится в сообщении.

В целом ночью железнодорожную инфраструктуру очищали от снега более 2000 железнодорожников.

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд к морю

По всей территории Украины ото льда и снега было очищено 288 железнодорожных переездов, 17 пассажирских платформ. Также очищали от снега железнодорожные пути и стрелочные переводы.

Поскольку в ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное осложнение погодных условий, сильные снегопады и метели, «Укрзализныця» призывает пассажиров при планировании поездок учитывать трудности, которые могут возникнуть при трансфере к ж/д вокзалам и станциям, быть осторожными и слушать объявления на вокзалах.

Для замечаний и предложений работает горячая линия «Качество и сервис» –; 0800-50-3111.