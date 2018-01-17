Непогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця"

Снегопады, которые наблюдались 16 января, не повлияли на движение поездов, задержек поездов из-за непогоды в прошедшие сутки не было.
Как сообщает «Укрзализныця», движение пассажирских и грузовых поездов находится под полным контролем.
«Вчера днем и ночью железнодорожники убирали от снега вокзалы, станции и пути. Так, на мероприятиях по борьбе со снегом больше всего железнодорожников –; 1048 –; и одна снегоочистительная путевая машина были задействованы на Одесской железной дороге», –; говорится в сообщении.
В целом ночью железнодорожную инфраструктуру очищали от снега более 2000 железнодорожников.
По всей территории Украины ото льда и снега было очищено 288 железнодорожных переездов, 17 пассажирских платформ. Также очищали от снега железнодорожные пути и стрелочные переводы.
Поскольку в ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное осложнение погодных условий, сильные снегопады и метели, «Укрзализныця» призывает пассажиров при планировании поездок учитывать трудности, которые могут возникнуть при трансфере к ж/д вокзалам и станциям, быть осторожными и слушать объявления на вокзалах.
Для замечаний и предложений работает горячая линия «Качество и сервис» –; 0800-50-3111.