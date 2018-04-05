"Неправильная ситуация": Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за «инвестиции в миллиарды долларов в газопровод «Северный поток-2». Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтии.

По словам Трампа, неправильно, что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод «Газпрома» и при этом платить менее 1% бюджета на НАТО, сообщает LIGA.net.

«Они (Германия. - Ред.) даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», - возмутился президент США.