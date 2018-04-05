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"Неправильная ситуация": Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»

"Неправильная ситуация": Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2» (4 новости)

«Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2»»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за «инвестиции в миллиарды долларов в газопровод «Северный поток-2». Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтии.

По словам Трампа, неправильно, что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод «Газпрома» и при этом платить менее 1% бюджета на НАТО, сообщает LIGA.net.

«Они (Германия. - Ред.) даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», - возмутился президент США.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 06:39 Американский президент отметил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить РФ миллиарды долларов за энергоносители.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.04.18, 07:42 Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2».
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.04.18, 09:20 Президент США Дональд Трамп во время встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток 2».
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