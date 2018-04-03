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Несколько районов Луганской области накрыл паводок, из берегов вышли две реки

Несколько районов Луганской области накрыл паводок, из берегов вышли две реки (3 новости)

«Таяние снега вызвало значительный паводок в двух районах Луганской области»

После прихода потепления в Луганской области стремительно повысился уровень воды в реках, что привело к паводку.

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Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 12:01 Таяние снега вызвало значительный паводок в двух районах Луганской области.
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