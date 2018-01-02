Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали несовершеннолетнего парня, который пытался ограбить санитарку в больнице. 1 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемном отделении одной из городских больниц неизвестный угрожал ножницами работнику учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. Парень требовал у женщины деньги и пытался завладеть ее мобильным телефоном. Потерпевшая нажала кнопку охраны, после чего нападающий убежал. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, прибывшей на место происшествия, совместно с нарядом полиции охраны задержала 17-летнего жителя Харькова. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.