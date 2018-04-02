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Невероятная весна в Украине: март побил исторический рекорд

Невероятная весна в Украине: март побил исторический рекорд (3 новости)

«Также, названо количество осадков, выпавших в течение месяца»

Игроки «Рокетс» оформили сразу семь бросков из-за дуги в последнем матче

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Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 19:54 Также, названо количество осадков, выпавших в течение месяца
Politeka Politeka  ·  02.04.18, 21:20 Весенняя погода в Украине в очередной раз побила все рекорды Так, согласно официальным данным Центральной геофизической обсерватории, март 2018 года стал самым холодным месяцем с начала 21 века в Украине.…
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Невероятная весна в Украине: март побил исторический рекорд

Невероятная весна в Украине: март побил исторический рекорд
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