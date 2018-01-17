"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом (4 новости) «Во время интимной связи была одна позиция, сказала Клиффорд»

Она добавила, что интимная близость с Трампом случилась в 2006 году. Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), признавалась в сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает журнал о жизни звезд InTouch Weekly, опубликовавший ее интервью 2011 года.

Издание отреагировало на появившуюся информацию о том, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде в разгар президентской кампании 130 тысяч долларов за молчание. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.

"Ничего особенного, как по учебнику, — рассказала порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте". После секса он попросил подписать экземпляр фильма "Три желания" с ее участием, утверждает Клиффорд.