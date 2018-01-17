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"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом

"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом (4 новости)

«Во время интимной связи была одна позиция, сказала Клиффорд»

Она добавила, что интимная близость с Трампом случилась в 2006 году. Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), признавалась в сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает журнал о жизни звезд InTouch Weekly, опубликовавший ее интервью 2011 года.

Издание отреагировало на появившуюся информацию о том, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде в разгар президентской кампании 130 тысяч долларов за молчание. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.

"Ничего особенного, как по учебнику, — рассказала порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте". После секса он попросил подписать экземпляр фильма "Три желания" с ее участием, утверждает Клиффорд.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом»
Фото "Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом
Фото Звезда порно откровенно рассказала о сексе с Трампом
Фото Порнозвезда рассказала о "сексе по учебнику" с Трампом
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Главред Главред  ·  17.01.18, 21:04 Во время интимной связи была одна позиция, сказала Клиффорд.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.01.18, 22:41 По ее словам, американский президент в то время еще был далек от Белого дома, но был женат.
Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 00:17 Все происходило так, как и можно было ожидать "от человека в его возрасте"
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