Нижняя палата парламента Британии одобрила законопроект о Brexit

Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против, передает Depo.ua со ссылкой на DW . Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов. Цель закона - прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом много европейских норм переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса.

Обновлено в 14:06 Депутаты Великобритании проголосовали за “жесткий” законопроект правительства касательно Brexit.

Обновлено в 14:56 Палата общин приняла законопроект, который должен отменить в стране действие законодательства ЕС. Также некоторые европейские нормы будут перенесены в национальное законодательство Великобритании.