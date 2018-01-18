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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:56
· Парламент · Brexit · Великобритания · Законопроект
Нижняя палата парламента Британии одобрила законопроект о Brexit

Нижняя палата парламента Британии одобрила законопроект о Brexit (6 новостей)

«Нижняя палата парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Brexit»

Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против, передает Depo.ua со ссылкой на DW . Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов. Цель закона - прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом много европейских норм переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса.

Обновлено в 14:06 Депутаты Великобритании проголосовали за “жесткий” законопроект правительства касательно Brexit.

Обновлено в 14:56 Палата общин приняла законопроект, который должен отменить в стране действие законодательства ЕС. Также некоторые европейские нормы будут перенесены в национальное законодательство Великобритании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  18.01.18, 09:47 Британские парламентарии проголосовали за законопроект правительства о Brexit, поддержав таким образом премьер-министра Терезу Мэй.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.01.18, 09:52 Нижняя палата парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Brexit.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 10:08 Британские парламентарии проголосовали за законопроект правительства о Brexit, поддержав таким образом премьер-министра Терезу Мэй.
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 14:06 Депутаты Великобритании проголосовали за “жесткий” законопроект правительства касательно Brexit.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  18.01.18, 14:56 Палата общин приняла законопроект, который должен отменить в стране действие законодательства ЕС. Также некоторые европейские нормы будут перенесены в национальное законодательство Великобритании.
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