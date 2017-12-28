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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:23
· Электроэнергия
НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии (5 новостей)

«На заседании Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики, приняла ряд документов для внедрения нового рынка электроэнергии»

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила ряд важных документов для внедрения нового рынка электроэнергии.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Рассмотренные на заседании в среду проекты документов вторичного законодательства к закону "О рынке электроэнергии" обнародованы на сайте комиссии с целью получения замечаний и предложений.

НКРЭКУ, в частности, одобрила проекты постановлений: кодекс системы передачи; кодекс систем распределения; методика формирования платы за присоединение к системе передачи и системам распределения; правила рынка; правила рынка "на сутки вперед" и внутреннего суточного рынка; правила розничного рынка электроэнергии; кодекс коммерческого учета электроэнергии.

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"Приглашаем всех экспертов к участию в обсуждении для своевременного принятия и имплементации закона "О рынке электроэнергии", - подытожил глава комиссии Дмитрий Вовк.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии", который вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете "Урядовый курьер".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Обновлено в 12:04 Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Обновлено в 13:23 Тариф для Энергоатома – государственного оператора всех атомных электростанций (АЭС) Украины – на производство элекроэнергии увеличен на 15,9%, до 54,03 коп./кВт-час.

ФОТО К НОВОСТИ: «НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии»
Фото НКРЭКУ одобрила ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии
Фото НКРЭКУ приняла ключевые документы для внедрения нового рынка электроэнергии
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 10:27 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила ряд важных документов для внедрения нового рынка электроэнергии.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 10:44 На заседании Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики, приняла ряд документов для внедрения нового рынка электроэнергии.
Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 10:58 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила ряд важных документов для внедрения нового рынка электроэнергии.
Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 13:23 Тариф для Энергоатома &ndash; государственного оператора всех атомных электростанций (АЭС) Украины &ndash; на производство элекроэнергии увеличен на 15,9%, до 54,03 коп./кВт-час.
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