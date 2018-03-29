Но Волыни задержан командир взвода патрульной полиции, собиравший взятки с водителей лесовозов (5 новостей и 1 видео) «Оперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки»

В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности. «Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму 7 тыс. гривен», — говорится в сообщении. Полицейского задержали на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере 3 тыс. гривен. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. «Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции», — отметили в СБУ.

Обновлено в 20:01 В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности. «Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной…

Обновлено в 21:01 "Лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен", – сообщают в СБУ.