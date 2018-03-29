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Но Волыни задержан командир взвода патрульной полиции, собиравший взятки с водителей лесовозов

Но Волыни задержан командир взвода патрульной полиции, собиравший взятки с водителей лесовозов (5 новостей и 1 видео)

«Оперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки»

В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности. «Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму 7 тыс. гривен», — говорится в сообщении. Полицейского задержали на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере 3 тыс. гривен. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. «Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции», — отметили в СБУ.

Обновлено в 20:01 В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности. «Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной…

Обновлено в 21:01 "Лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен", – сообщают в СБУ.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.03.18, 19:03 Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции в Волынской области
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.03.18, 19:13 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции в Волынской области.
Новое Время Новое Время  ·  29.03.18, 19:32 Оперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.03.18, 21:01 Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ."Лейтенант…
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