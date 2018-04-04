Ночью на Андреевском спуске снесли МАФы с сувенирами. ФОТОрепортаж (19 новостей) «Киоски были незаконно установлены»

В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве сотрудники коммунальных служб в начале Андреевского спуска на пересечении столичных улиц Десятинной и Владимирской снесли МАФы, в которых ранее продавались сувениры. Об этом сообщает Информатор.

Демонтировать ларьки сотрудники КП "Благоустройство" начали примерно в 02:30.

О демонтаже владельцев торговых точек предупредили заранее. Несмотря на это, в некоторых МАФах оставался товар. Отмечается, что коммунальщики шли навстречу продавцам и сразу не разрушали их.

На Андреевском спуске находились около 70 ларьков. Практически все их снесли. На месте также работала патрульная полиция.

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"Этому поручению предшествовали инспекторские проверки, которые показали отсутствие у владельцев указанных ТС разрешительных документов на их установку", - говорится в сообщении.

В пятницу, 30 марта, владельцам МАФов были вручены предписания с требованием местных властей или предоставить разрешительные документы, или убрать ларьки самостоятельно. В качестве компромисса им еще 1 февраля было предложено перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников.

Фото: Информатор, КП "Благоустройство"

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Обновлено в 11:17 Как сообщал УНН, в феврале в подземном переходе на Майдане Независимости демонтировали МАФы. После демонтажа МАФов снова можно увидеть мозаики, которыми оформлены стены в подземном переходе.