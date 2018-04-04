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Норвегия выделит 3,6 миллионов евро для Украины

Норвегия выделит 3,6 миллионов евро для Украины (5 новостей)

«Норвегия выделит 3,6 млн евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины»

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 10:27 Норвегия выделит 3,6 млн евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 10:30 Норвегия выделит 3,6 млн евро для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 10:32 Норвегия выделит 3,6 млн евро для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.
Капитал Капитал  ·  04.04.18, 10:56 Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Укринформ. «Правительство Норвегии…
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