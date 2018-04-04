Норвегия выделит 3,6 миллионов евро для Украины

Капитал · 04.04.18, 10:56

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Укринформ. «Правительство Норвегии…