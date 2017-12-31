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Politeka Politeka · · Обновлено в 15:58
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Новая Зеландия первой встретила Новый год

Новая Зеландия первой встретила Новый год (11 новостей)

«Первый раз встреча Нового года состоится в 15:26 по Киеву»

Новая Зеландия одной из первых в мире встретила Новый 2018-й год Однако раньше 2018 начался на острове Рождества в Индийском океане. Разница во времени между Киевом и одним из крупнейших новозеландских городов Оклендом составляет 11 часов. Поэтому Новый год в Новой Зеландии наступил в 13:00 по киевскому времени 31 декабря. Далее Новый год будут встречать ... Источник: Политека.

Обновлено в 15:57 Мариинка и парк Шевченко

Обновлено в 15:58 Второй стала Новая Зеландия. 2018 год здесь наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новая Зеландия первой встретила Новый год»
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УНН УНН  ·  31.12.17, 13:07 Жители Новой Зеландии первыми встретили Новый год.Новая Зеландия встретила 2018-й год фейерверками и громкими возгласами. Следующими Новый год встретят на Камчатке.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 14:35 Новая Зеландия первой на планете встретила новый 2018 год. Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31-го декабря. Об этом пишет "Громадське". Следующая страной, которая…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 14:55 Первый раз встреча Нового года состоится в 15:26 по Киеву.
Апостроф Апостроф  ·  31.12.17, 14:57 Уже через несколько часов украинцы встретят Новый 2018 год Собаки.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  31.12.17, 15:11 1 января 2018 года в этой стране наступило в 13:00 по киевскому времени. В первые секунды нового года с башни Скай-Тауэр в Окленде запустили фейерверк. Первыми же Новый год встретили на Самоа и некоторых…
Facenews Facenews  ·  31.12.17, 15:35 Десятисекундный обратный отсчет в виде цифр, складывающихся в небе из фейерверков... Репетиция боя часов на центральной площади Мадрида... В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый,…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 15:42 Новая Зеландия уже встретила Новый 2018-й год. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане. Об этом докладывает ГромадськеТВ. Разница во времени между Киевом и австралийским…
Сегодня Сегодня  ·  31.12.17, 15:57 В столице праздник будут встречать ярко и с концертами. До Нового года остались считанные часы. Город окутан праздничным настроением, а вечером засияет в красивой подсветке. Большинство праздничных локаций…
Главком Главком  ·  31.12.17, 15:58 Новый 2018 год уже встретили три страны. Первым праздник наступил в островном государстве Республика Кирибати, расположенном в Тихом океане. Второй стала Новая Зеландия. 2018 год здесь наступил тогда,…
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Новая Зеландия первой встретила Новый год

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