Новая Зеландия первой встретила Новый год (11 новостей) «Первый раз встреча Нового года состоится в 15:26 по Киеву»

Новая Зеландия одной из первых в мире встретила Новый 2018-й год Однако раньше 2018 начался на острове Рождества в Индийском океане. Разница во времени между Киевом и одним из крупнейших новозеландских городов Оклендом составляет 11 часов. Поэтому Новый год в Новой Зеландии наступил в 13:00 по киевскому времени 31 декабря. Далее Новый год будут встречать ... Источник: Политека.

Обновлено в 15:57 Мариинка и парк Шевченко

Обновлено в 15:58 Второй стала Новая Зеландия. 2018 год здесь наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31 декабря.