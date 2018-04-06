"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ

По данным спецслужб Британии, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области. Об этом сообщает The Times.

"Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Без сомнения, что россияне заметают следы, пока мы говорим", - подчеркнул бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, ничто не указывает на то, что "Новичок" мог быть изготовлен где-либо в другом месте бывшего СССР.

Издание отмечает, что запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя, а это дает основания говорить о применении яда для точечных атак.

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По данным британской разведки, на объекте в Шиханах за последние 10 лет проводились испытания с целью определить, насколько эффективен "Новичок" для совершения убийства за границей.

Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Обновлено в 10:20 Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

Обновлено в 10:24 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.