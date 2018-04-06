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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:24
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"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ

"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ (11 новостей)

«Великобритания уведомила союзников о данных разведки»

По данным спецслужб Британии, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области. Об этом сообщает The Times.

"Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Без сомнения, что россияне заметают следы, пока мы говорим", - подчеркнул бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, ничто не указывает на то, что "Новичок" мог быть изготовлен где-либо в другом месте бывшего СССР.

Издание отмечает, что запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя, а это дает основания говорить о применении яда для точечных атак.

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По данным британской разведки, на объекте в Шиханах за последние 10 лет проводились испытания с целью определить, насколько эффективен "Новичок" для совершения убийства за границей.

Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Обновлено в 10:20 Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

Обновлено в 10:24 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ»
Фото СМИ: Газ Новичок, которым отравили Скрипаля, был произведен в Саратовской области
Фото Яд "Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области - СМИ
Фото Британская разведка считает Саратовскую область местом изготовления "Новичка"
Фото Отравление Скрипалей. Западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок" (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 08:02 Газ Новичок, которым был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен на военной исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области РФ, сообщает The Times.
Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 08:04 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 08:17 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.
Униан Униан  ·  06.04.18, 08:56 "Новичок" якобы изготовили на объекте Шиханы и там же в последнее десятилетие проводились испытания, чтобы определить эффективен ли он для совершения убийства за границей.
Факты Факты  ·  06.04.18, 09:07 Великобритания уведомила союзников о данных разведки
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 09:09 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской…
Главред Главред  ·  06.04.18, 09:25 В РФ выясняли, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом, отметили журналисты. (видео)
Facenews Facenews  ·  06.04.18, 09:32 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.Об…
ИС ИС  ·  06.04.18, 10:20 Предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, британские спецслужбы считают химическую лабораторию в Саратовской области. Эта информация…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.04.18, 10:24 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.
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