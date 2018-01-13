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Украина
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 20:48
· АТО · Боевики · Артиллерия
"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО

"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО (7 новостей)

«В общем террористы шесть раз обстреливали позиции украинских военных»

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Depo.ua . Отмечается, что на Луганском направлении под обстрелами противника оказались наши позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов. На Донецком направлении с начала суток было горячее всего. На Приазовье практически час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов. На других участках нашей обороны агрессор прибег к обстрелам наших позиций из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов – возле Каменки. Также из гранатометов различных типов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого. В общем с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ.

Обновлено в 19:58 В общем террористы шесть раз обстреливали позиции украинских военных.

Обновлено в 20:48 Сообщается, что на луганском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского из стрелкового оружия и из 82-мм минометов.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО»
Фото "Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО
Фото Ад на передовой: боевики впервые за время "новогоднего перемирия" применили артиллерию
Фото Штаб АТО: Впервые за время перемирия оккупанты применили артиллерию
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 19:58 В общем террористы шесть раз обстреливали позиции украинских военных.
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 20:48 13 января боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО.13 января боевики впервые с начала перемирия применили артиллерийское оружие, сообщили в штабе АТО в Facebook."Российско-оккупационные…
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