"Новогоднее перемирие": боевики шесть раз обстреляли силы АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Depo.ua . Отмечается, что на Луганском направлении под обстрелами противника оказались наши позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов. На Донецком направлении с начала суток было горячее всего. На Приазовье практически час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов. На других участках нашей обороны агрессор прибег к обстрелам наших позиций из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов – возле Каменки. Также из гранатометов различных типов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого. В общем с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ.

Обновлено в 19:58 В общем террористы шесть раз обстреливали позиции украинских военных.

Обновлено в 20:48 Сообщается, что на луганском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского из стрелкового оружия и из 82-мм минометов.