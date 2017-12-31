Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко с 2018 годом (11 новостей и 2 видео) «Глава государства пожелал украинцам мира, счастья и благополучия»

Пользователи социальных сетей жестко прошлись по новогоднему поздравлению президента России Владимира Путина, которое транслировалось на российских федеральных каналах.

Обновлено в 03:13 "Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию", - скзал Порошенко.

Обновлено в 04:14 Петр Порошенко призвал украинцев порадоваться за соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Он пообещал, что Украина обязательно прогонит со своей территории вражеских захватчиков. Президент напомнил украинцам обо всех достижениях и победах государства в 2017 году.