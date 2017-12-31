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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 04:14
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Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко с 2018 годом

Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко с 2018 годом (11 новостей и 2 видео)

«Глава государства пожелал украинцам мира, счастья и благополучия»

Пользователи социальных сетей жестко прошлись по новогоднему поздравлению президента России Владимира Путина, которое транслировалось на российских федеральных каналах.

Обновлено в 03:13 "Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию", - скзал Порошенко.

Обновлено в 04:14 Петр Порошенко призвал украинцев порадоваться за соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Он пообещал, что Украина обязательно прогонит со своей территории вражеских захватчиков. Президент напомнил украинцам обо всех достижениях и победах государства в 2017 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко с 2018 годом»
Фото Новогоднее поздравление президента Петра Порошенко, - онлайн-трансляция
Фото Новогоднее поздравление президента Порошенко. Полный текст
Фото Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко
Фото Порошенко в новогоднем поздравлении призвал правительство ускорить темпы экономического роста
Фото Новогоднее поздравление Порошенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.12.17, 00:24 КП в Украине записала, что сказал президент в праздничном обращении.
Канал 112 Канал 112  ·  31.12.17, 23:57 Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина". 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 00:15 Глава государства пожелал украинцам мира, счастья и благополучия.
Униан Униан  ·  01.01.18, 00:26 Петр Порошенко среди главных достижений 2017 года назвал освобождение украинских заложников.
Униан Униан  ·  01.01.18, 01:08 Глава государства заявил о необходимости повышения уровня жизни, ощутимого для всех украинцев.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 02:42 Президент України Петро Порошенко у щорічному президентському зверненні звернувся як до українців, так і до закордонних колег та союзників. Читати на сайті: https://24tv.ua/n908548
Униан Униан  ·  01.01.18, 03:13 "Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию", - скзал Порошенко.
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 04:14 Петр Порошенко призвал украинцев порадоваться за соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Он пообещал, что Украина обязательно прогонит со своей территории вражеских захватчиков.…
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