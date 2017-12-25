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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:22
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Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей

Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей (10 новостей и 2 видео)

«В акции приняли участие 270 автомобилей»

В Запорожье местные жители создали новогоднюю елку из 270 автомобилей. Этот флешмоб уже стал традиционной акцией "Елка единения", во время которой автомобили выстраиваются в форме елки.

Об этом сообщает "Запорожье Онлайн".

Мероприятие состоялось на каскаде "Радуга" на открытой площади, недалеко от реки Днепр.

Запорожскую елку из автомобилей внесли в Книгу рекордов Украины. Она побила показатели Хмельницкого, в котором несколькими днями ранее выстроили подобную елку из около 100 авто.

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Обновлено в 21:23 Об этом сообщает местный новостной портал Verge.

Обновлено в 22:22 В акции приняли участие 270 автомобилей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей»
Фото В Запорожье "построили" самую большую елку из автомобилей
Фото Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей
Фото Новогодний рекорд: В Запорожье появилась необычная елка из автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)
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Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 17:59 В Запорожье автомобилисты устроили акцию Ялинка єднання, в рамках которой они "построили" необычную елку из 270 машин
Телеграф Телеграф  ·  25.12.17, 18:02 Автомобилисты Запорожья организовали необычную акцию, в рамках которой в городе появилось очень необычная елка.
Апостроф Апостроф  ·  25.12.17, 18:48 В Запорожье автолюбители провели ставший уже традиционным флешмоб, во время которого машины выстраиваются в форме елки.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.12.17, 19:52 Жители Запорожья создали символическую новогоднюю елку из 270 автомобилей
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  25.12.17, 19:57 В понедельник, 25 декабря, в столице Казахстана Астане на входе в один из городских парков загорелась новогодняя елка.
MIGnews MIGnews  ·  25.12.17, 20:56 Автомобилисты Запорожья организовали праздничную акцию "Ялинка єднання", во время которой из 270 автомобилей "построили" новогоднее дерево.
Факты Факты  ·  25.12.17, 21:14 Участники акции установили национальный рекорд
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.17, 21:23 В Запорожье автомобилисты устроили акцию "Ялинка єднання", в рамках которой в городе появилось необычная огромная елка. Об этом сообщает местный новостной портал Verge. Эта новогодняя акция перебила прежний…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.12.17, 22:22 В акции приняли участие 270 автомобилей.
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