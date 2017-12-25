Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей

В Запорожье местные жители создали новогоднюю елку из 270 автомобилей. Этот флешмоб уже стал традиционной акцией "Елка единения", во время которой автомобили выстраиваются в форме елки.
Об этом сообщает "Запорожье Онлайн".
Мероприятие состоялось на каскаде "Радуга" на открытой площади, недалеко от реки Днепр.
Запорожскую елку из автомобилей внесли в Книгу рекордов Украины. Она побила показатели Хмельницкого, в котором несколькими днями ранее выстроили подобную елку из около 100 авто.
Обновлено в 21:23 Об этом сообщает местный новостной портал Verge.
Обновлено в 22:22 В акции приняли участие 270 автомобилей.