Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей (10 новостей и 2 видео) «В акции приняли участие 270 автомобилей»

В Запорожье местные жители создали новогоднюю елку из 270 автомобилей. Этот флешмоб уже стал традиционной акцией "Елка единения", во время которой автомобили выстраиваются в форме елки.

Об этом сообщает "Запорожье Онлайн".

Мероприятие состоялось на каскаде "Радуга" на открытой площади, недалеко от реки Днепр.

Запорожскую елку из автомобилей внесли в Книгу рекордов Украины. Она побила показатели Хмельницкого, в котором несколькими днями ранее выстроили подобную елку из около 100 авто.

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Обновлено в 21:23 Об этом сообщает местный новостной портал Verge.

Обновлено в 22:22 В акции приняли участие 270 автомобилей.