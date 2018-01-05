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"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР"

"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР" (2 новости)

«Как отмечают в ИС, для боевиков совершенно ясно, что их используют как пешек в политических играх»

В ОРЛО резко активизировались представители ФСБ.

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Униан Униан  ·  05.01.18, 21:39 Как отмечают в ИС, для боевиков совершенно ясно, что их используют как пешек в политических играх.
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&quot;Новороссия&quot; оказалась &quot;пшиком&quot;: в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков &quot;ЛНР&quot;

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