Новую ложь Путина по Украине ярко разоблачили (8 новостей) «Известный журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться…»

Украинский политолог-международник Владимир Посельский рассказал, как президентские выборы в России и ​новые санкции США скажутся на ситуации на Донбассе и каковы наибольшие вызовы для Европы в новом году.

Обновлено в 09:47 Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.По его словам, для начала нужно закончить войну на востоке Украине, и это откроеть путь к примирению между странами."По поводу наших отношений с Украиной – в целом, абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного…

Обновлено в 11:24 «Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе, и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», –; сказал Путин.