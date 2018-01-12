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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 11:24
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Новую ложь Путина по Украине ярко разоблачили

Новую ложь Путина по Украине ярко разоблачили (8 новостей)

«Известный журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться…»

Украинский политолог-международник Владимир Посельский рассказал, как президентские выборы в России и ​новые санкции США скажутся на ситуации на Донбассе и каковы наибольшие вызовы для Европы в новом году.

Обновлено в 09:47 Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.По его словам, для начала нужно закончить войну на востоке Украине, и это откроеть путь к примирению между странами."По поводу наших отношений с Украиной – в целом, абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного…

Обновлено в 11:24 «Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе, и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», –; сказал Путин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новую ложь Путина по Украине ярко разоблачили»
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Politeka Politeka  ·  12.01.18, 06:38 Известный журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться после разрешения конфликта на Донбассе…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  12.01.18, 07:30 Известный журналист Роман Цимбалюк прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться после разрешения конфликта на Донбассе.
РБК Украина РБК Украина  ·  12.01.18, 08:31 Известный журналист Роман Цимбалюк ответил президенту России Владимиру Путину на его заявление о том, что отношения между РФ и Украиной будут нормализироваться после разрешения вооруженного конфликта…
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Сегодня Сегодня  ·  12.01.18, 09:17 Российский президент назвал нынешнюю ситуацию между странами абсолютно ненормальной. Украина и России восстановят отношения после того, как будет разрешен конфликт на Донбассе. Об этом заявил журналистам…
Facenews Facenews  ·  12.01.18, 09:47 Украина и России восстановят отношения после того, как будет разрешен конфликт на Донбассе. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.По его словам, для начала нужно закончить войну на востоке…
Голос.UA Голос.UA  ·  12.01.18, 11:24 Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе идет к замораживанию конфликта, в чем Кремль якобы не заинтересован. Об этом он заявил журналистам 11 января, передает издание «Сегодня».…
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