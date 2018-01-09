Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Дещица (4 новости) «Польские министры, назначенные сегодня, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали на должностях заместителей министров»

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил о том, что назначение во вторник в этой стране новых министров не приведет к резкому изменению курса правительтства, так как новые главы министерств являются членами одной компанды со своими предшественниками. Об этом он заявил в в эфире Еспресо.TV

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С изменением польского премьер-министра, которое состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", - сказал Дещица.

По словам посла, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда на встрече в декабре.

Ранее сообщалось, что 9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве: было назначено девять новых министров. Свои должности, в частности, потеряли глава МИД Витольд Ващиковский, глава МВД Мариуш Блащак, министр обороны Антони Мацеревич, а также министр финансов (эту должность до сих пор занимал премьер Матеуш Моравецкий), министры предпринимательства и технологий, инвестиций и развития, здравоохранения, окружающей среды, инфраструктуры.

Польша и Венгрия планируют создать "Вышеградский банк развития"

При этом произошло назначение новых министров: Тереза Червиньска стала новым министром финансов, Йоахим Брудзиньский стал главой МВД, Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны. Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения – Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития – Ежи Квечиньский, министром предпринимательства и технологий – Ядвига Эмилевич, министром инфраструктуры – Анджей Адамчик.

Новым министром иностранных дел стал Яцек Чапутович. С 2017 года он работал заместителем экс-главы МИД Витольда Ващиковского. С января 2017 года был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел.

Обновлено в 02:30 По словам Дещицы, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем.