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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 20:37
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Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ

Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ (6 новостей)

«По мнению замглавы МИД РФ, новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами»

Об этом он сказал российскому агентству ТАСС , комментируя подготовку в США доклада, содержащего перечень лиц, против которых могут быть введены американские санкции, передает Depo.ua . Он сообщил, что Москва ожидает появления двух докладов администрации президента США относительно санкций до конца января. "Мы относимся ко всему этому по-философски. Усматриваем в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно накануне президентских выборов", - заявил заместитель министра. Он добавил, что РФ уже сейчас рассматривает возможность зеркального ответа. "Решение по этому поводу будет принимать президент РФ в надлежащее время. Употребляя же американскую лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - сказал Рябков. Ожидается, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против России в начале февраля в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году в США. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство.

Обновлено в 19:21 Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя подготовку в США докладе, содержащий перечень лиц, в отношении которых могут быть введены американские санкции.

Обновлено в 20:37 По словам Рябкова, стоит вопрос "о зеркальном, о асимметричном или любом другом" ответе на санкции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ»
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Европейская правда Европейская правда  ·  13.01.18, 15:51 Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые персональные антироссийские санкции США являеются попыткой повлиять на ситуацию в РФ накануне выборов.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 16:56 По мнению замглавы МИД РФ, новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 18:10 Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые персональные антироссийские санкции США являеются попыткой повлиять на ситуацию в РФ накануне выборов.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.01.18, 19:21 Новые персональные антироссийские санкции США является попыткой повлиять на ситуацию в Российской Федерации накануне выборов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 20:37 В России стоит вопрос "о зеркальном, о асимметричном или любом другом" ответе на санкции, которые США могут ввести против россиян, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Санкции…
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