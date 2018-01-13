Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ

Об этом он сказал российскому агентству ТАСС , комментируя подготовку в США доклада, содержащего перечень лиц, против которых могут быть введены американские санкции, передает Depo.ua . Он сообщил, что Москва ожидает появления двух докладов администрации президента США относительно санкций до конца января. "Мы относимся ко всему этому по-философски. Усматриваем в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно накануне президентских выборов", - заявил заместитель министра. Он добавил, что РФ уже сейчас рассматривает возможность зеркального ответа. "Решение по этому поводу будет принимать президент РФ в надлежащее время. Употребляя же американскую лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - сказал Рябков. Ожидается, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против России в начале февраля в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году в США. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство.

Обновлено в 19:21 Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя подготовку в США докладе, содержащий перечень лиц, в отношении которых могут быть введены американские санкции.

Обновлено в 20:37 По словам Рябкова, стоит вопрос "о зеркальном, о асимметричном или любом другом" ответе на санкции.