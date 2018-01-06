  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА
Общество
Сегодня Сегодня ·
· Новый год · Город · Украинцы · Площадь
Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА

Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА (4 новости)

«Около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади»

Для сравнения: 2015 на Софийской встречали чуть более 40 тысяч украинцев, 2016 – около 70 тысяч, 2017 – около 100 тысяч. Около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год в центре столицы – на Софийской площади. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Для сравнения: 2015 на Софийской встречали чуть более 40 тысяч украинцев, 2016 – около 70 тысяч, 2017 – около 100 тысяч. На моей памяти только одна Новогодняя ночь собрала больше людей вместе – Новый год-2014. В ту ночь, если память не изменяет, нас было где-то полмиллиона на Майдане", – сказал заместитель главы КГГА Алексей Резников.

"Согласно прогнозам Управления туризма, в период из 19 декабря по 19 января, количество людей, которые посетят наши праздничные локации, составит около 4 млн. Из них – около 100 тысяч туристов из других регионов Украины, а еще 10 тысяч – иностранные гости", – добавил он.

В Одессе на Новый год неожиданно созрела малина
В Одессе на Новый год неожиданно созрела малина

Ранее мы писали как встречали Рождество в Киеве.

Также мы писали, как подорожала кутья.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  06.01.18, 22:28 Читайте также: Сколько и каких блюд должно быть на столе в Сочельник, а также другие традиции, о которых необходимо знать - https://112.ua/statji/rozhdestvenskiy-sochelnik-chto-dolzhno-byt-na-prazdnichnom-stole-363626.html…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 01:45 Около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 год на Софийской площади.
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 01:56 Ярмарка и праздничное настроение: сотни украинцев собрались в предвечерье Рождества на Софийской площади. Киевляне и гости города пришли в предвечерье Рождества до главной елки города. Для празднования…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА

Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс.…
Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки

Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки
Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество

Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество
Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление…
Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви

Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви
Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы
В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили гражданства Украины

В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили…
Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области

Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биатлон: определились составы сборных Украины на эстафетные гонки 7 января

Биатлон: определились составы сборных Украины на эстафетные гонки 7 января
У Китая произошло столкновение судов: пропали 32 моряка

У Китая произошло столкновение судов: пропали 32 моряка
Глава немецкого гиганта Adidas призвал Берлин улучшить отношения с Россией

Глава немецкого гиганта Adidas призвал Берлин улучшить отношения с Россией
Петренко: Если сравнивать с Россией, мы живем в другой реальности

Петренко: Если сравнивать с Россией, мы живем в другой реальности
Штаб: оккупанты за сутки 3 раза нарушали режим прекращения огня

Штаб: оккупанты за сутки 3 раза нарушали режим прекращения огня
Долгополов обыграл Троицки в первом круге турнира в Сиднее

Долгополов обыграл Троицки в первом круге турнира в Сиднее
Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018

Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018
Сегодня Рождество Христово

Сегодня Рождество Христово
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.