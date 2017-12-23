  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста
Украина
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 22:59
· Журналист · Убийство журналиста
НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста

НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста (5 новостей)

«Шевченковский районный суд Киева назначил условное наказание Юрию Крысину, обвиняемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Прокуратура обещает…»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Обновлено в 22:46 "Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виноватые в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападающих и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который…

Обновлено в 22:59 Представитель ОБСЕ обратил внимание украинских властей на расследование всех случаев гибели журналистов.

ФОТО К НОВОСТИ: «НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста»
Фото НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста
Фото В ОБСЕ заявили о серьезной обеспокоенности в связи с условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия
Фото В ОБСЕ обеспокоены решением суда по убийству Веремия
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Медиапорт Медиапорт  ·  23.12.17, 17:07 Шевченковский районный суд Киева назначил условное наказание Юрию Крысину, обвиняемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Прокуратура обещает обжаловать приговор. НСЖУ требует реакции…
Гордон Гордон  ·  23.12.17, 22:46 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов, в том числе, убийства Вячеслава Веремия.Представитель ОБСЕ…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.17, 22:59 ОБСЕ серьезно озабочено решением суда по делу об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремия. Об этом заявил представитель организации по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста

НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве…
&quot;Национальный корпус&quot; сорвал пленум комсомольцев в Киеве

"Национальный корпус" сорвал пленум комсомольцев в Киеве
Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах

Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах
Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец &amp;#8203;&amp;#8203;ВСУ погиб

Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец ​​ВСУ…
Киевляне отомстили водителю иномарки, который заблокировал движение троллейбусов в центре города

Киевляне отомстили водителю иномарки, который заблокировал движение троллейбусов в центре…
Посольство Великобритании поздравило украинцев с Рождеством и Новым годом (ВИДЕО)

Посольство Великобритании поздравило украинцев с Рождеством и Новым годом (ВИДЕО)
В Украине за работу на спецслужбы России осудили бывшего ВСУшника: опубликованы фото и видео

В Украине за работу на спецслужбы России осудили бывшего ВСУшника:…
&quot;Пофиг нам, у нас план&quot;. В Киеве коммунальщики уложили асфальт прямо в снег, фото (фото)

"Пофиг нам, у нас план". В Киеве коммунальщики уложили асфальт…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника

Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника
Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом

Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом
Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду

Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду
Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию

Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую…
Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины
Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются

Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются
Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек

Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек
По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в Украине – Аброськин

По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.