НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста (5 новостей) «Шевченковский районный суд Киева назначил условное наказание Юрию Крысину, обвиняемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Прокуратура обещает…»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Обновлено в 22:46 "Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виноватые в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападающих и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который…

Обновлено в 22:59 Представитель ОБСЕ обратил внимание украинских властей на расследование всех случаев гибели журналистов.