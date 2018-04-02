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Украина
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:43
· Область · Шахтер · Профсоюз · Луганская область
Обесточивание на шахте в Луганской области: под землей остались 240 горняков

Обесточивание на шахте в Луганской области: под землей остались 240 горняков (6 новостей)

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Из-за обесточивания всех шахт госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, под землей остается 240 горняков.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Как сообщил председатель ПВО НПГУ шахты" Горная "Виктор Видишь, сегодня государственная структура -" Региональные электрические сети "- обесточила все шахты ГП" Первомайскуголь "в Луганской области. Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах (стволах)", - говорится в сообщении.

По его словам, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков.

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"Электроэнергия подается по запасному кабеля только для обеспечения проветривания и откачки воды", - написал Волынец.

При этом он отметил, что обратился к председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги по поводу этой критической ситуации по отключению электроэнергии на шахтах.

По его словам, такие действия нарушают правила безопасности охраны труда и могут привести к непредсказуемым последствиям.

"Сейчас мне стало известно, что на шахте включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестнице", - отметил он.

Впоследствии Волынец написал, что на шахте "Горная" горняки движутся в направлении двух шахтных стволов - человеческого и вентиляционного.

"Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтных лестнице, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины, чтобы поднять людей на поверхность. После этого, предполагается снова выключить электроэнергию", - отметил Волынец.

Боевики ДНР 14 апреля остановят откачку воды на шахте "Юнком", где в 1979 году был произведен ядерный взрыв. Об этом заявила оккупационная власть ДНР.

Обновлено в 18:05 "Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остаются 240 горняков", – написал Волынец.

Обновлено в 18:43 Компания "Региональные электрические сети" обесточила все шахты госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «Обесточивание на шахте в Луганской области: под землей остались 240 горняков»
Фото Обесточивание на шахте в Луганской области: под землей остались 240 горняков
Фото На Луганщине 240 шахтеров остались под землей из-за обесточивания
Фото В Луганской обл. обесточены некоторые шахты, под землей находятся 240 горняков
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Facenews Facenews  ·  02.04.18, 18:43 Компания "Региональные электрические сети" обесточила все шахты госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области. В результате под землей остались заблокированными 240 шахтеров. Об этом сообщил глава…
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